Член генсовета "Партии Роста" не исключил участия в выборах губернатора Прикамья

Член генсовета "Партии Роста" Антон Любич не исключил, что примет участие в выборах губернатора Пермского края, сообщает "Ъ".

Он заявил, что является партийным человеком, и решать вопрос о выдвижении кандидата будет партия - время для принятия решения еще есть. Однако сообщил, что не исключает такую возможность.

Как сообщало Накануне.RU, планируется, что выборы состоятся 13 сентября. Дмитрий Махонин стал врио главы Прикамья 6 февраля после того, как Максим Решетников получил повышение и возглавил министерство экономического развития России.

На выборы губернатора он может заявиться в порядке самовыдвижения. Ранее соответствующий закон был принят заксобранием края.