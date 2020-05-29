В Свердловской области водители "скорых" получат надбавки к зарплате за перевозку больных коронавирусом

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев принял решение о дополнительных вознаграждениях водителей "скорой помощи", в том числе работающих на аутсорсинге.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, теперь водители "скорой", задействованные в работе по противодействию коронавиурсу, вне зависимости от того, в государственной, муниципальной или частной компании они трудоустроены, будут получать надбавку к зарплате за особые условия труда. Соответствующие решения губернатора уже закреплены в указе главы региона и постановлении областного правительства.

Транспортные предприятия могут претендовать на субсидии для выплат стимулирующего характера водителям "скорых" за выполнение ими особо важных работ – в данном случае за участие в оказании помощи людям, больным коронавирусом.

Еще одной категорией работников, которые смогут претендовать на доплаты, станет немедицинский персонал "коронавирусных" отделений. Сегодня Евгений Куйвашев поручил оперштабу проработать этот вопрос, учитывая возможность перерасчета надбавок.

Таким образом, сотрудники должны получить деньги и за период, прошедший с момента старта лечения пациентов с COVID-19, и за последующую работу. Механизм реализации этого поручения должен быть представлен главе региона уже на следующей неделе.