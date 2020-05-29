03 Сентября 2020
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Политика В России Крым
Наталья Поклонская (2020) | Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

Поклонская заявила об отсутствии губернаторских амбиций

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала слухи об ее участии в выборах губернатора Севастополя.

"Серьёзно?" – написала депутат Госдумы в telegram в ответ на реплику "Наталья Поклонская собирается идти на выборы губернатора Севастополя. Информация от православной общины Севастополя".

"У меня нет таких амбиций, подобных предложений не поступало. Крым и Севастополь - это моя Родина, за которую готова стоять до конца, и куда скажут люди, руководство, туда, конечно, и пойду работать. Но моей инициативы включаться в предвыборную историю в Севастополе сейчас нет", - цитирует Поклонскую "Интерфакс".

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Поклонская заявила об отсутствии губернаторских амбиций

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Теги: наталья поклонская, выборы, севастополь, крым



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