Поклонская заявила об отсутствии губернаторских амбиций

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская прокомментировала слухи об ее участии в выборах губернатора Севастополя.

"Серьёзно?" – написала депутат Госдумы в telegram в ответ на реплику "Наталья Поклонская собирается идти на выборы губернатора Севастополя. Информация от православной общины Севастополя".

"У меня нет таких амбиций, подобных предложений не поступало. Крым и Севастополь - это моя Родина, за которую готова стоять до конца, и куда скажут люди, руководство, туда, конечно, и пойду работать. Но моей инициативы включаться в предвыборную историю в Севастополе сейчас нет", - цитирует Поклонскую "Интерфакс".