"Прогулочные" меры Собянина приведут к нарушению тайны личной жизни и персональных данных?

Мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал смягчение ограничительных мер, что обернулось для жителей столицы прогулками по графику с 1 июня. Вопросы, кто будет контролировать трафик гуляющих и как будут осуществляться такие променады, уже вызвали дискуссию в обществе. Помимо шуток о непонятной мере, появились и страхи, что таким образом будут нарушены права граждан. Член московского отделения "Партии Дела", юрист Вячеслав Тетерин рассказывает о том, что правовой базы для подобных манипуляций пока не существует, и сложно сказать, как будет исполняться инициатива Собянина.

"Как будет осуществляться сбор данных и контроль - это вызывает очень много нареканий, нас опять берут под некий колпак, только не со стороны правоохранительных органов, спецслужб, а со стороны муниципального органа. Но, я так понимаю, не без помощи спецслужб, потому что это достаточно сложная техника. Как это будет осуществляться на практике - непонятно, впервые человечество сталкивается с таким массовым явлением по отслеживанию населения. Мы знаем, что в метро существует система поиска, которая вычисляет преступников, находящихся в розыске. Ещё дополнительная какая-то система будет, чтобы накрывать вообще все население нашего города?" - говорит Вячеслав Тетерин.

Эксперт считает, что контроль, скорее всего, будет осуществляться через мобильные телефоны, но правовой базы под этим нет, защиты персональных данных не будет. Понятно, что это нарушает право граждан на тайну частной жизни.

"Одно дело - ограничения по передвижению, а другое - персональные данные, анкетные данные, которые так или иначе находятся у операторов связи. Они все равно будут предоставляться надзорным органам, которые осуществляют контроль за населением. Как это все будет форматироваться, как применяться, кто будет принимать решения об административном наказании в отношении нарушителей, и как это будет узакониваться? В любом случае это будет носить массовый порядок", - подчеркнул эксперт.

При этом собеседник нашего издания отмечает чрезвычайную перегруженность судов, куда поступает множество обращений граждан, и их суды вынуждены откладывать из-за невозможности присутствия сторон вследствие ограничительных мер.

"Сейчас начинают понемногу с уведомлением сторон рассматривать дела, но это все равно не разгружает суды, а тут еще на них такой вал будет после 1 июня. Не представляю, как это реально все будет исполнено. Либо просто нас всех пугают, чтобы дисциплинировать, потому что нет ничего более сдерживающего для противоправного поведения, чем страх наказания. Может, и здесь нам пытаются внушить страх. Но опять же, по административным делам есть сроки. Как будут эту огромную массу отслеживать: миллионы гастарбайтеров, приезжих, которые не имеют постоянного жительства, не зарегистрированы в Москве? Как это будет рассматриваться? Информацию ведь надо будет отправлять по месту жительства тех лиц, которые совершили противоправные действия".

Также эксперт отмечает, что и администрации парков, которые открываются, не понимают, как следовать выдвигаемым руководством города правилам:

"Сегодня разговаривал с руководством Воронцовского парка - это соседствующий со мной парк, в нем многие жители района проводят время. Во-первых, вопросы возникают по ограничению количества посещающих данный парк, надо будет отчитываться - сколько людей зашли за определенное время, сколько людей, значит, должны выйти, чтобы другие зашли? Как это будет происходить - непонятно. Какие-то программы для этого есть или сами сотрудники администрации парка должны проводить мероприятия? Во-вторых, в этом в парке перекрыты детские площадки, запрещено сидеть на лавочках, отдыхать посетителям парка - люди просто должны ходить кругами по дорожкам?"