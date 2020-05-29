Суд заочно арестовал еще одного фигуранта дела Абызова

Басманный суд Москвы заочно арестовал Константина Тяна по делу экс-министра Михаила Абызова.

Тян объявлен в международный розыск, его обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере в составе организованной преступной группы, передает РИА Новости.

В декабре прошлого года в уголовном деле появилась восьмая фигуранта, это некая Екатерина Заяц. Имя Тяна всплыло на заседании суда об избрании ей меры пресечения. Следователь заявил, что бухгалтер Заяц "неофициально осуществляла деятельность в так называемом московском офисе, направленную на обогащение Абызова, совместно с Тяном, который скрылся".

Напомним, Абызов был задержан в конце марта 2019 года в Москве, куда прилетел на день рождения бывшего коллеги. Экс-министр содержится в СИЗО Лефортово. Во время ареста адвокаты также предлагали залог и домашний арест на даче в Барвихе.

Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы он создал преступную группу, являясь бенефициарным владельцем ряда оффшорных фирм. Ущерб оценивается в 4 млрд рублей. Сам Абызов не признает своей вины.

Ранее стало известно, что СКР возбудил новое уголовное дело в отношении Михаила Абызова. Речь идет о статье о легализации денежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им преступления. В деле фигурирует сумма около 30 млрд рублей.