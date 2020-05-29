03 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
истомин вячеслав викторович глава копейского городского округа (2013) | Фото: Накануне.ru

Экс-глава Копейска Истомин, осужденный за взятки, попросил об УДО

Копейский городской суд начал рассмотрение ходатайства об условно-досрочном освобождении экс-главы Копейска Вячеслава Истомина, осужденного к 4,5 годам в колонии строгого режима за взятки.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, на заседании адвокат ходатайствовал о направлении запроса о предоставлении дополнительного характеризующего материала на Истомина. Слушание дела отложено на 5 июня.

Напомним, в конце июня 2017 года суд приговорил экс-главу Копейска Вячеслава Истомина к 4,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 5 млн рублей за взятки. Экс-чиновник признал вину в совершении преступления и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве.

В настоящий момент Истомин отбывает наказание в ИК-6 ГУФСИН России по Челябинской области.

Ранее экс-чиновник уже подавал ходатайство об УДО, но суд ему отказал. Также он просил о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания, но это ходатайство тоже не было удовлетворено.

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Экс-глава Копейска Истомин, осужденный за взятки, попросил об УДО

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Теги: Вячеслав Истомин, Копейск, уголовное дело, суд, приговор, УДО,



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