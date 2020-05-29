Тюменская область переходит ко второму этапу выхода из карантина

В ходе онлайн-форума "День предпринимателя — 2020. Антихрупкость" глава Тюменской области Александр Моор сообщил о том, что уже с понедельника в регионе могут приступить к работе часть образовательных учреждений, а также непродовольственные магазины с большей, чем ранее, площадью.

"На сегодня, 29 мая, мы по показателю коэффициента распространения инфекции достигли значения 0,8. И это даёт мне право подписать распоряжение о переходе ко второму этапу снятия ограничений. С 1 июня будет разрешено работать непродовольственной торговле площадью до 800 "квадратов" и некотором образовательным организациям, например, автошколам", - сообщил Александр Моор.

Как передает корреспондент Накануне.RU, губернатор Тюменской области также пообещал собравшимся на онлайн-площадке предпринимателям, что в случае сохранения текущего спада заболеваемости, уже через неделю регион сможет перейти и к дальнейшему ослаблению ограничительных мер. Естественно, снятие ограничений произойдёт только после положительного заключения Роспотребнадзора.

Онлайн-форум, на котором выступал губернатор, приурочен ко Дню предпринимателя, который в России отпраздновали в минувший вторник, 26 мая.