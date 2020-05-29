03 Сентября 2020
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Общество В России Москва
вход на красную площадь, ЧМ-2018 (2018) | Фото: nakanune.ru

Ракова призвала потерпеть "странный график прогулок" в Москве две недели

График прогулок в Москве может показаться странным, но нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, надо потерпеть две недели, заявила вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.
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"Москве удалось не скатиться в коллапс в период пандемии, ни одному врачу не пришлось делать выбор кому оказывать помощь", - сказала вице-мэр в эфире "России 24".

Напомним, накануне стало известно, что москвичам разрешат гулять, но по графику, созданному властями столицы.

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Ракова призвала потерпеть "странный график прогулок" в Москве две недели

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Теги: анастасия ракова, график прогулок, москва, коронавирус



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Ранее 29.05.2020 17:21 Мск "Прогулочные" меры Собянина приведут к нарушению тайны личной жизни и персональных данных?

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