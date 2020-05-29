Ракова призвала потерпеть "странный график прогулок" в Москве две недели

График прогулок в Москве может показаться странным, но нельзя допустить ухудшения эпидемиологической ситуации, надо потерпеть две недели, заявила вице-мэр столицы по социальным вопросам Анастасия Ракова.

"Москве удалось не скатиться в коллапс в период пандемии, ни одному врачу не пришлось делать выбор кому оказывать помощь", - сказала вице-мэр в эфире "России 24".

Напомним, накануне стало известно, что москвичам разрешат гулять, но по графику, созданному властями столицы.