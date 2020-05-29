Суд продлил арест тагильскому стрелку, из-за которого погиб ребенок

Ленинский районный суд Нижнего Тагила продлил срок содержания под стражей Александру Борисову.

Напомним, мужчина обвиняется в убийстве 8-летнего мальчика. Летом прошлого года ребенок был тяжело ранен в голову пулей, выпущенной пьяным Борисовым из пневматической винтовки. Спустя несколько месяцев мальчик скончался.

Тагильчанин был задержан и впоследствии арестован. Срок его содержания под стражей заканчивался в июне.

Как сообщили Накануне.RU в Свердловском областном суде, сегодня мера пресечения Борисову была продлена до 4 августа этого года. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано сторонами.

Напомним, тагильского стрелка задержали после личного указания председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина. После смерти мальчика Борисов находился на свободе, но глава СКР обратил внимание на ситуацию.