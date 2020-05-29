03 Сентября 2020
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Тест-система на коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

В Югре растет число заболевших коронавирусом детей

В Югре за последние две недели, согласно данным Роспотребнадзора, коронавирус был подтвержден у 90 детей. Из них у 10% за минувшие сутки, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, что в Югре сегодня второй день "взрывного" роста численности больных коронавирусом. За сутки коронавирус был подтвержден у 105 человек. Общая численность заболевших составила 2 тыс. 133 человека. Среди лидеров по географии распространения новых случаев в Югре – Мегион (30), Сургут (16), Нефтеюганск (14). Из 105 новых инфицированных в округе 80 заразились в уже действующих очагах, по 19 заболевшим место заражения уточняется, еще шесть случаев – завозные.

Накануне в Сургуте из-за коронавируса был закрыт детский сад. Как сообщает sit.tv, предположительно, причиной закрытия учреждения на карантин могло стать то, что у участкового педиатра, которая регулярно приходила в детский сад осматривать детей.

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В Югре растет число заболевших коронавирусом детей

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Теги: коронавирус, covid19, новая сводка, заболевшие, дети



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