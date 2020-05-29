03 Сентября 2020
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рамзан кадыров, чечня (2014) | Фото:ria.ru

"Бодрый, здоровый" Кадыров опроверг очередные сообщения о том, что он улетел в Москву на лечение

Глава Чеченской респубилки Рамзан Кадыров опубликовал видеообращение в Instagram, в котором в очередной раз опроверг сообщения о том, что он улетел в Москву на лечение.

"Ахмед, скажи им, что я дома, не приземлился в Москве, бодрый, здоровый, нахожусь на рабочем месте, служу своему народу, государству и президенту", - говорит Кадыров в видеоролике, опубликованном в аккаунте его помощника Ахмеда Дудаева.

Напомним, в среду Кадыров прокомментировал информацию о заражении коронавирусом. По словам политика, он здоров. Однако в пятницу появились сообщения, что самолет главы Чечни вновь летал в Москву.

Ранее журналисты заметили во время совещания на руке Кадырова следы от катетера. СМИ писали, что Кадыров был госпитализирован с одну из московских больниц.

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"Бодрый, здоровый" Кадыров опроверг очередные сообщения о том, что он улетел в Москву на лечение

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Теги: рамзан кадыров, лечение, москва



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