03 Сентября 2020
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Новгородский кремль (2020) | Фото: Wikimedia Commons

Обвалилась часть стены Новгородского кремля

В Великом Новгороде обрушилась часть стены Новгородского кремля.

"Фрагмент прясла возле Водяных ворот со внутренней стороны кремля обрушился в ночь на пятницу. Площадь обрушения кирпичной кладки составила около 30 кв.м. Никто не пострадал", — цитирует "Интерфакс-Недвижимость" представителя музея-заповедника Новгородского кремля.

На месте обвала работают сотрудники музея, реставраторы, а также представители МЧС, которые обследуют прясло.

Ранее музей подал заявку на реставрацию этого фрагмента стены в Минкультуры РФ, но пока сроки работ не определены.

Новгородский кремль (Детинец) является памятником всемирного значения XI-XVII веков и охраняется ЮНЕСКО. На его территории находятся Софийский кафедральный собор, монумент "Тысячелетие России", мемориал "Вечный огонь", Грановитая палата и другие памятники истории.

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Обвалилась часть стены Новгородского кремля

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Теги: новгородский кремль, обвал, реставрация, великий новгород



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