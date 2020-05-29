Обвалилась часть стены Новгородского кремля

В Великом Новгороде обрушилась часть стены Новгородского кремля.

"Фрагмент прясла возле Водяных ворот со внутренней стороны кремля обрушился в ночь на пятницу. Площадь обрушения кирпичной кладки составила около 30 кв.м. Никто не пострадал", — цитирует "Интерфакс-Недвижимость" представителя музея-заповедника Новгородского кремля.

На месте обвала работают сотрудники музея, реставраторы, а также представители МЧС, которые обследуют прясло.

Ранее музей подал заявку на реставрацию этого фрагмента стены в Минкультуры РФ, но пока сроки работ не определены.

Новгородский кремль (Детинец) является памятником всемирного значения XI-XVII веков и охраняется ЮНЕСКО. На его территории находятся Софийский кафедральный собор, монумент "Тысячелетие России", мемориал "Вечный огонь", Грановитая палата и другие памятники истории.