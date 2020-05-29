На Южном Урале возбуждено уголовное дело из-за покупки жилья для сирот по завышенной стоимости

Сотрудника администрации Каслинского района подозревают в превышении должностных полномочий при покупке квартир для сирот.

По версии следствия, в 2019 году должностное лицо из числа сотрудников комитета по управлению имуществом и земельным отношениям мэрии района приобретало квартиры для сирот по заведомо завышенной стоимости.

"В настоящее время проводится комплекс необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.