СМИ включат в список наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Правительство приняло решение включить СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса. РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, пишет, что уже подписано соответствующее постановление, о котором кабмин объявит в ближайшее время. Издание "Реальное время" сообщает об этом со ссылкой на руководителя пресс-службы президента Татарстана Лилию Галимову.

С просьбой о включении СМИ в список пострадавших ранее к правительству обращались и депутаты, и сами владельцы и редакции изданий, телеканалов и.т.д. Сегодня же стало известно о подобной просьбе со стороны губернатора Хабаровского края Сергея Фургала – он направил письмо на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Мерами поддержки смогут воспользоваться издатели книг, газет, журналов, периодики, ТВ и радио, сетевые издания, информагентства. В списке мер, в том числе, полугодовая отсрочка по уплате всех налогов, сообщила пресс-служба правительства РФ.

Включение в перечень наиболее пострадавших от кризиса отраслей дает право на налоговые отсрочки и льготы, льготные кредиты и кредитные каникулы, льготы по взносам соцфонды, а также в ряде случаев – на прямые выплаты из бюджета на зарплаты сотрудникам или покрытие отчислений.