03 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Скорая помощь (2020) | Фото: vk.com

Автопарк "скорой помощи" Екатеринбурга пополнился 12-ю автомобилями за 48 миллионов рублей

В рамках национального проекта "Здравоохранение" в Екатеринбурге состоялось торжественное вручение 12 автомобилей скорой медицинской помощи классов "А", "В" и "С". На приобретение машин были в равных долях выделено 48 млн руб. из городского и регионального бюджетов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Свердловской области, автопарк скорой помощи приобрел два реанимобиля класса "С" марки Ford с медицинским оборудованием, четыре машины класса "В" с медицинским оборудованием и шесть машин класс "А" без медицинского оборудования.

"Медикам очень приятно, что в это непростое время власти Свердловской области и Екатеринбурга нашли возможность обновить автопарк. Уже сегодня большая часть машин после установки системы Глонасс поедет на вызовы, в том числе и для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19", - отметил главный врач Станции скорой медицинской помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев.

Каждый день в уральской столице задействовано 108 машин из автопарка станции и 31 автомобиль компании-аутсорсера. При этом, срок эксплуатации автотранспорта составляет в среднем пять лет, а качество оказания медицинской помощи зачастую зависит именно от качества самой машины.

По словам заместителя главного врача по медицинской части Станции скорой медицинской помощи Алексея Николаева, в приобретенных автомобилях есть все для оказания помощи пациенту, находящемуся в любом состоянии.

"Реанимобили оснащены всем необходимым для оказание сердечно-легочной реанимации полного комплекса, проведения искусственной вентиляции легких, мониторинга состояния пациента, проведения интенсивной терапии пациента. В этих машинах есть все необходимые средства транспортной мобилизации при самых различных травмах и для правильной щадящей транспортировки пациентов вне зависимости от его состояния", - рассказал Алексей Николаев.

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Автопарк "скорой помощи" Екатеринбурга пополнился 12-ю автомобилями за 48 миллионов рублей

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Теги: Автопарк, скорая помощь, автомобили



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