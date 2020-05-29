Сотни бойцов Нацгвардии вошли в бунтующие Миннеаполис и Сент-Пол
В бунтующий из-за убийства чернокожего американский город Миннеаполис вошли несколько сотен нацгвардейцев - видео появились в соцсетях.
Over 500 Minnesota National Guard soldiers arrived in Minneapolis and surrounding areas#BlackLivesMatter #GeorgeFloyd #BreonnaTaylor #JusticeForGeorge #MinneapolisRiot #FightRacism #GeorgeFloydMurder #riots #racist #OneHumanRace pic.twitter.com/cbAlsHpsZg— Chitrali (@Chitrali19) May 29, 2020
Ранее стало известно, что усмирять беспорядки будут более 500 бойцов Национальной гвардии США. Об этом говорится в твиттере нацгвардии штата Миннесота.
По последним данным, протесты также начались в Лос-Анджелесе и Луисвилле. В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок.
28 мая власти Миннеаполиса призвали федеральные власти направить в город войска Нацгвардии для подавления протестов. Мэр Джейкоб Фрей ввел в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицейскими.
Также помощь Нацгвардии из-за беспорядков запросили власти соседнего с Миннеаполисом Сент-Пола.
Ранее протесты по поводу смерти Флойда переросли в жестокие беспорядки, несколько магазинов были подожжены и разграблены, как минимум один человек был застрелен.