Сотни бойцов Нацгвардии вошли в бунтующие Миннеаполис и Сент-Пол

03 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия За рубежом
Массовые беспорядки в Миннесоте, США (2020) | Фото: REUTERS/Nicholas Pfosi

Сотни бойцов Нацгвардии вошли в бунтующие Миннеаполис и Сент-Пол

В бунтующий из-за убийства чернокожего американский город Миннеаполис вошли несколько сотен нацгвардейцев - видео появились в соцсетях.

Ранее стало известно, что усмирять беспорядки будут более 500 бойцов Национальной гвардии США. Об этом говорится в твиттере нацгвардии штата Миннесота.

По последним данным, протесты также начались в Лос-Анджелесе и Луисвилле. В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок.

28 мая власти Миннеаполиса призвали федеральные власти направить в город войска Нацгвардии для подавления протестов. Мэр Джейкоб Фрей ввел в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицейскими.

Также помощь Нацгвардии из-за беспорядков запросили власти соседнего с Миннеаполисом Сент-Пола.

Ранее протесты по поводу смерти Флойда переросли в жестокие беспорядки, несколько магазинов были подожжены и разграблены, как минимум один человек был застрелен.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Сотни бойцов Нацгвардии вошли в бунтующие Миннеаполис и Сент-Пол

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: миннесота, убийство афроамериканца, миннеаполис, нацгвардия



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 29.05.2020 08:55 Мск Беспорядки в Миннесоте из-за убийства афроамериканца: два города просят ввести Нацгвадию

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети