Сотни бойцов Нацгвардии вошли в бунтующие Миннеаполис и Сент-Пол

В бунтующий из-за убийства чернокожего американский город Миннеаполис вошли несколько сотен нацгвардейцев - видео появились в соцсетях.

Ранее стало известно, что усмирять беспорядки будут более 500 бойцов Национальной гвардии США. Об этом говорится в твиттере нацгвардии штата Миннесота.

По последним данным, протесты также начались в Лос-Анджелесе и Луисвилле. В Миннеаполисе протестующие сожгли полицейский участок.

28 мая власти Миннеаполиса призвали федеральные власти направить в город войска Нацгвардии для подавления протестов. Мэр Джейкоб Фрей ввел в городе режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков, начавшихся из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда после его задержания полицейскими.

Также помощь Нацгвардии из-за беспорядков запросили власти соседнего с Миннеаполисом Сент-Пола.

Ранее протесты по поводу смерти Флойда переросли в жестокие беспорядки, несколько магазинов были подожжены и разграблены, как минимум один человек был застрелен.