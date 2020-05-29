Фанар признал гомосексуализм нормой

Экуменический патриархат не считает гомосексуализм чем-то, заслуживающим порицания. Об этом говорится в документе Фанара "За жизнь мира: на пути к социальному этосу Православной церкви", на который обратил внимание Союз православных журналистов.

Там отмечается, что сейчас "сексуальность все больше понимается как личная судьба и даже частное дело человека" и "фундаментальным правом каждого человека... является право не подвергаться преследованиям или ущемлениям прав на почве сексуальности".

"Все христиане должны всегда искать друг в друге образ и подобие Божии и противостоять всем формам дискриминации в отношении своих ближних, независимо от их сексуальной ориентации", - говорится в документе.

Там также отмечается, что "со стороны христиан было бы неразумно и немилосердно не испытывать искренней благодарности за особый демократический дух современной эпохи" и христиане должны его поддерживать.

То есть Фанар, вопреки Библии, ничуть не осудил половые извращения и почти открыто признал их нормой. В 2013 году то же самое заявил римский папа Франциск. Под предлогом неосуждения носителей греха произошло оправдание самого греха.

Православная Церковь четко разделяет грех и его носителя - человека, которого она не осуждает, поскольку каждый человек грешен, но осуждает его грех как смертный и делающий невозможным спасение души. Так, в Основах социальной концепции РПЦ ясно говорится, что "Священное Писание и учение Церкви недвусмысленно осуждают гомосексуальные половые связи, усматривая в них порочное искажение богозданной природы человека... Святоотеческое предание столь же ясно и определенно осуждает любые проявления гомосексуализма".

Директор Центра европейских гуманитарных исследований Национального университета "Киево-Могилянская академия" Константин Сигов заявил, что Фанар сделал новый шаг к объединению с католиками и протестантами.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году Фанар объявил униатов православными.