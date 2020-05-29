Бизнес-неделя на Среднем Урале собрала свыше 25 тысяч участников

Бизнес-неделя "Новые решения" на Среднем Урале, в рамках которой проходит обсуждение новых вызовов, стоящих перед экономикой и предпринимательским сообществом, собрала аудиторию свыше 25 тысяч человек. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

Как рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, благодаря онлайн-формату был установлен рекорд по количеству участников делового мероприятия.

"В Свердловской области поддержка и развитие бизнеса находятся под патронатом главы региона Евгения Куйвашева. Новые условия требуют особых подходов, глубокого анализа ситуации и оперативных действий. Бизнес-неделя в формате онлайн позволила привлечь свыше 100 экспертов из разных регионов и стран, которые поделились своим видением ситуации и дали конкретные рекомендации по преодолению негативных тенденций в экономике. Активный отклик предпринимателей говорит о том, что жители Свердловской области занимают проактивную позицию и готовы становиться участниками трансформационных процессов", - отметила Виктория Казакова.

Участникам бизнес-недели были доступны вебинары, марафоны, форумы, обсуждение по отраслевым принципам и индивидуальные консультации. Так, онлайн-коннект с участием известных бизнес-консультантов, экономистов и аналитиков собрал около 4 тысяч зрителей.

"Онлайн-коннект "Самое время", организатором которого является и фонд, за три дня привлек порядка 4 тысяч предпринимателей. Перед ними выступили 86 спикеров – от экспертов мирового уровня до региональных гуру бизнеса. Мы обсудили ситуацию в мировой, российской и региональной экономике. Было много наглядных кейсов реального бизнеса из разных сфер экономики: ресторанный бизнес, туризм, фэшн- и фитнес-индустрии, креативная и рекламная сферы, производители. Говорили про конкретные действия, актуальные нынешней ситуации. Отдельный день был посвящен нетворкингу: предприниматели налаживали полезные связи, знакомились с титанами онлайн-бизнеса", - рассказал заместитель директора Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

По мнению экспертов, предпринимателям в настоящее время целесообразно сосредоточиться на двух стратегиях: на время работы в период ограничений, и на период восстановления и наращивания ресурсов. Для развития бизнесу рекомендовали диверсифицировать производство, обратить внимание на внутренний рынок, освоить инструменты работы онлайн.

Ранее сообщалось, что в рамках бизнес-недели состоялась сессия промышленной среды Innoprom Online с участием вице-премьера правительства России Юрия Борисова и губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева. Уполномоченный по защите прав предпринимателей региона Елена Артюх провела серию вебинаров о мерах имущественной, финансовой и налоговой поддержки предпринимателей. Также в рамках недели предпринимательства обсудили реализацию национального проекта "Производительность труда и поддержка занятости" и другие вопросы.