Рабочая группа по поправкам в Конституцию возобновляет работу

Рабочая группа при президенте России по поправкам в Конституцию вновь соберется 30 мая в Общественной палате. Эту информацию подтвердила сопредседатель группы Талия Хабриева.

"Да, это так. Мы предполагаем послушать социологов с точки зрения того, какова осведомленность населения о поправках в конституцию", - цитирует Хабриеву ТАСС.

Напомним, рабочая группа хоть и не была субъектом законодательной инициативы и не могла выдвигать поправки в закон, стала координатором работы по сбору предложений. Текст измененной Конституции уже одобрен обеими палатами парламента, подписан президентом, но не одобрен народом. Хотя формально этого и не требуется, Владимир Путин заявил, что отказываться от голосования страна не будет. Изначально голосование было намечено на 22 апреля, но его перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Кстати, Хабриева прокомментировала и возможные сроки голосования: "Я думаю, что это будет зависеть от того, какая обстановка с пандемией. На мой личный взгляд, уже нет необходимости затягивать этот процесс".