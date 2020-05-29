Из резервного фонда Югры потратят 6 миллионов на автоматизацию КПП

Власти утвердили выделение медикам 141,7 млн руб. на создание коек для больных коронавирусом. Кроме того, 5,9 млн руб. направлено на автоматизацию контрольно-пропускных пунктов, действующих в регионе, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Решение принято на заседании правительства, которое провела губернатор Наталья Комарова. Деньги направлены из резервного фонда. Средства медикам выделены на предотвращение завоза и распространения коронавируса.

"Они направлены на оснащение, переоснащение дополнительно создаваемого, перепрофилируемого и модернизируемого коечного фонда медицинских организаций. Кроме того, деньги выделены на закупку систем внешнего видеонаблюдения и распознавания номеров автотранспорта, устройств проверки документов, удостоверяющих личность, подключение стационарных тепловизионных систем для измерения температуры людей для межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов", - сказала Комарова.

По словам директора окружного департамента здравоохранения Алексея Добровольского, медицинская отрасль получит 141,7 млн руб.. Это позволит сохранить доступность помощи югорчанам, оснастить модернизируемый коечный фонд в соответствии с требованиями, направленными на профилактику, диагностику, лечение новой коронавирусной инфекции.

Другая выплата – 5,9 млн руб. на оснащение межмуниципальных контрольно-пропускных пунктов системами автоматического распознавания номеров автомобилей, бесконтактными аппаратами измерения температуры, а также оборудованием для автоматического сканирования документов. Данные техсредства будут интегрированы в аппаратно-программный комплекс "Безопасный город". Благодаря этому решению будет автоматизирована деятельность специалистов контрольно-пропускных пунктов, обеспечено круглосуточное видеонаблюдение для охраны общественного порядка.

Напомним, в округе введено ограничение въезда-выезда в Лянтор, Нижнесортымский и Фёдоровский. Мера связана с тем, что там – очаг коронавируса, эпицентром которого являются сотрудники "Сургутнефтегаза". Жители поселения Фёдоровский, недовольные ограничениями, взбунтовались после введения КПП и устроили народный сход.