03 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
креков павел владимирович первый заместитель министра общего и профессионального образования свердловской области (2012) | Фото: Накануне.ru

В Свердловской области введен новый механизм учета статистики заражения коронавирусом

На территории Среднего Урала число бессимптомных больных коронавирусом по прежнему продолжает расти и превышать количество пациентов, находящихся в состоянии тяжелой или средней степени тяжести. В связи с этим губернатор области Евгений Куйвашев вместе с ведущими специалистами практической и теоретической медицины приняли решение ввести новых механизм учета зараженных коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил замгубернатора региона Павел Креков.

"По-прежнему большая часть - это бессимптомные больные. В связи с этим внесены определенные изменения в статистику: появились новые детализированные рекомендации по лечению, которые в большинстве своём мы уже используем. В действительности, сегодня достаточно регулируемая и управляемая ситуация, которая вполне предсказуема".

На новые механизмы Свердловская область начала переходить еще со вчерашнего дня. Речь идет, в том числе, и об отдельных подсчетах больных коронавирусом (болезнь проходит бессимптомно, являются носителями) и тех, кто находится в состоянии тяжелой и средней степени тяжести. Заболеваемость будет определяться по заболевшим, а не просто по носителям вируса. Разница будет и в обращении с пациентами.

"Практически не растет количество тяжелых случаев. Стало немного меньше людей, которые находятся на искусственной вентиляции легких и тяжесть заболевания находится примерно в тех же пределах, как и на прошлой и позапрошлой неделе. Напоминаю, половина людей, у которых обнаружен коронавирус, являются носителями, но они не являются заболевшими. Для носителя главное – изоляция, для больного – лечение. На данный момент ежедневное количество зараженных приравнивается к ежедневному количеству выздоровевших", - заявил Павел Креков.

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В Свердловской области введен новый механизм учета статистики заражения коронавирусом

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Теги: Коронавирус, Павел Креков, статистика



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