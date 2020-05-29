03 Сентября 2020
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Общество В России
Стас Костюшкин (2015) | Фото:instagram.com/stas_kostyushkin_official

Певец Стас Костюшкин рассказал, что в детстве подвергся сексуальному насилию

Певец, экс-участник дуэта "Чай вдвоем" Стас Костюшкин в эфире YouTube-шоу "Алена, блин!" рассказал о пережитом в детстве сексуальном насилии.

Музыкант сообщил, что инцидент произошел, когда он учился во втором классе, Мальчику было восемь лет.

Вместе с друзьями Костюшкин, живший в Ленинграде, часто играл рядом с территорией заброшенного завода. Там злоумышленник-извращенец и настиг детей. Угрожая убить ребят, маньяк заставил их открыть рты и совершил с ними насильственные действия сексуального характера.

Костюшкин говорит, что дети в силу возраста плохо поняли, что с ними произошло, но договорились никому ничего не рассказывать. Артист добавил, что помнит все в деталях, несмотря на то, что ему уже 48 лет. По его словам, тот мужчина за содеянное так и не ответил. Стас признался, что убил бы человека, который поступил бы так с его ребенком.

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Певец Стас Костюшкин рассказал, что в детстве подвергся сексуальному насилию

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Теги: стас костюшкин, сексуальное насилие, надругательство, дети



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