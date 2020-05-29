На Южном Урале руководителя лесничества приговорили к штрафу за взятку

В Челябинской области руководителя Пластовского лесничества приговорили к штрафу в 500 тысяч рублей за получение взятки, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Зимой 2019 году он получил через посредника взятку в 100 тыс. рублей за заключение договора купли-продажи древесины, расположенной на территории участка площадью 3,4 га в Западно-Санарском участковом лесничестве объемом 634 кубических метра.

Вину подсудимый признал.

Суд приговорил его к штрафу в 500 тыс. руб. и запретил на два года занимать должности в государственных органах, органах МСУ, а также руководящие должности в государственных и муниципальных учреждениях. Также он должен выплатить в пользу Российской Федерации 100 тыс. рублей.