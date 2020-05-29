03 Сентября 2020
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участковый опрос свидетелей поиски (2011) | Фото:ГУ МВД РФ по Свердловской области

В Марий Эл женщина без маски на рынке покусала полицейского

В марийском поселке Параньга на рынке 38-летняя женщина, которая пришла в общественное место без маски, покусала полицейского. Следственный комитет возбудил в отношении нее уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, местный участковый, увидев на рынке женщину без маски, объяснил ей, что дама совершает административное нарушение – в регионе введен "масочный режим".

"Нарушительница отказалась представиться и попыталась уйти. Сотрудник полиции догнал ее, злоумышленница с целью воспрепятствования законным действиям представителя власти укусила его за кисть правой руки", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Марий Эл.

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В Марий Эл женщина без маски на рынке покусала полицейского

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Теги: укус, нападение, атака, женщина, участковый, полицейский



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