В Марий Эл женщина без маски на рынке покусала полицейского

В марийском поселке Параньга на рынке 38-летняя женщина, которая пришла в общественное место без маски, покусала полицейского. Следственный комитет возбудил в отношении нее уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия к представителю власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, местный участковый, увидев на рынке женщину без маски, объяснил ей, что дама совершает административное нарушение – в регионе введен "масочный режим".

"Нарушительница отказалась представиться и попыталась уйти. Сотрудник полиции догнал ее, злоумышленница с целью воспрепятствования законным действиям представителя власти укусила его за кисть правой руки", - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Марий Эл.