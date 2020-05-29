В Госдуме назвали вероятную дату открытия пляжей в России

Пляжи большинства курортов России могут начать открывать 1 июля, считает глава комитета Госдумы по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

В каждом регионе решение будет приниматься исходя из эпидемиологической обстановки, сказал он в интервью "Парламентской газете".

Депутат добавил, что полеты за границу сейчас небезопасны и если россияне предпочтут внешнему туризму внутренний, туристическая отрасль страны оздоровится.

Напомним, ограничения для внутреннего туризма начнут снимать с 1 июня. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. Параллельно с этим правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли: отели, курорты, пляжи, круизы.

Для россиян действует рекомендация воздержаться от турпоездок из России за рубеж, это связано с пандемией коронавируса.