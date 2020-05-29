На Ямале два новых летальных случая COVID-19

На Ямале скончались двое пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Больные проходили лечение в Новоуренгойской ЦГБ. Погибшие - 60-летняя женщина и 28-летний мужчина. В обоих случаях болезнь была отягощена хроническими заболеваниями. У женщины была гипертоническая болезнь, злокачественная опухоль и другие недуги.

Она обратилась к медикам на четвертый день заболевания, врачи боролись за ее жизнь, но спасти ее не удалось. Мужчина страдал от сахарного диабета. Также у него была хроническая болезнь почек.

В настоящий момент в регионе 2 280 человек болеют коронавирусом. У десяти пациентов болезнь протекает в тяжелой форме, состояние еще одного врачи оценивают как крайне тяжелое. Семь человек подключены к аппаратам ИВЛ. Общее число умерших от COVID-19 составляет девять человек. Днем ранее скончался пациент, доставленный с Сабетты.