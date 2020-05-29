"Чудесное преображение". РМК приступила к ремонту третьего по счету детсада в Карабаше

Русская медная компания (АО "РМК") приступила к капитальному ремонту детского сада №1 в Карабаше. Это уже третье по счету дошкольное учреждение, реконструкцию которого полностью берет на себя РМК. Всего с 2020 по 2022 годы она направит на развитие инфраструктуры города около 800 млн руб.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе РМК, инициатива обновления детсада обсуждалась в феврале 2020 года на выездном совещании по развитию моногородов при полномочном представителе президента в УрФО Николае Цуканове.

На встрече президент РМК Всеволод Левин анонсировал ремонтные работы, которые войдут в число проектов компании по развитию инфраструктуры Карабашского городского округа на 2020 – 2022 годы. Общая сумма вложений компании в благоустройство города в этот период составит около 800 млн руб.

Помимо реконструкции детского сада №1, на эти средства планируется построить плавательный бассейн, жилой квартал и газовую котельную.

Здание детского сада №1 ввели в эксплуатацию в 1967 году, в девяностые перепрофилировали в школу искусств, а затем вновь передали дошкольникам.

За 53 года в корпусе делали только косметический ремонт. Здание заметно обветшало, устарели коммуникации и электрические сети, фундамент, асфальтовое покрытие и входное крыльцо начали крошиться. Кроме того, замены требует мебель – некоторые предметы не обновляли с момента постройки здания.

Учреждение дошкольного образования посещают 150 воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, которые формируют 6 групп. Численность коллектива составляет 30 человек. Все дети и сотрудники на период ремонта будут переведены в другие учреждения Карабаша: подобный опыт временной реорганизации город успешно реализовал, когда на ремонт закрывались два других детских сада.

В середине мая в детсаду №1 начались предпроектные работы, оценивается состояние коммуникаций, перекрытий, фундамента, ведутся геодезические работы и геологические изыскания.

Заведующая МКДОУ "Детский сад №1 города Карабаша" Елена Воробьева признается, что рада тому, что в обозримом будущем дети будут посещать красивый и уютный детский сад. Ведь, по ее словам, все в городе знают, каким чудесным образом после капитального ремонта от РМК преобразились здания карабашских детских садов №9 и №11.

"Мы искренне благодарны председателю Совета директоров РМК Игорю Алексеевичу Алтушкину за то, что он принял решение отремонтировать наш детский сад в такое непростое время", - говорит она.

Директор управления социальной политики РМК Елена Тарасова отмечает, что создание комфортных условий жизни для населения малых городов наряду с высокопроизводительными рабочими местами – главное конкурентное преимущество таких муниципальных образований в борьбе за таланты.

"За 15 лет РМК инвестировала в развитие производства градообразующего завода "Карабашмедь" более 22 млрд руб. Сегодня компания вкладывает средства в повышение качества городской среды, чтобы она соответствовала уровню производства и квалификации наших сотрудников", - сказала она.

С 2010 по 2019 годы на социальные и благотворительные проекты в Карабаше РМК направила около 1,5 млрд руб. На эти средства реконструированы два детских сада, отремонтирован заводской профилакторий, построен универсальный спортивный комплекс с открытой ареной, выполнено благоустройство территории и отремонтированы дороги. В этом году будет торжественно открыт первый в городе современный торгово-досуговый центр с двумя кинотеатрами.