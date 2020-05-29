Twitter пометил сообщения Трампа о событиях в Миннеаполисе как "героизацию насилия"

Противостояние Дональда Трампа и Twitter продолжается. Накануне американский президент подписал документ, потенциально ограничивающий в стране работу соцсетей, а также заявил, что будет добиваться закрытия платформы микроблогов. В ответ Twitter снова пометил как сомнительный контент один из твитов президента. Стоит отметить, что Трамп продолжает пользоваться твиттером, который давно стал его излюбленным местом для высказываний.

Под твитом президента о ситуации в Миннеаполисе администрация соцсети опубликовала такое замечание: "Этот твит нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса".

В самом твите говорится, что Трамп не может стоять в стороне и наблюдать за тем, что происходит с "великим американским городом Миннеаполисом". "Полное отсутствие лидерства. Либо очень слабый леворадикальный мэр Джейкоб Фрей возьмет город под контроль, либо я отправлю туда национальную гвардию и сделаю работу правильно". Далее Трамп добавил: "Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, я этого не допущу. Я поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним, в любое время. Мы возьмем на себя управление, если начнется мародерство и стрельба".

Джордж Флойд – чернокожий мужчина, погибший после жесткого задержания полицией. После его смерти в городе начались беспорядки, недовольные действиями полиции люди разгромили полицейские участки.

Twitter заблокировал под этими высказываниями Трампа возможность комментировать и отмечать твиты лайками.