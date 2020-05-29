03 Сентября 2020
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Политика За рубежом
(2017) | Фото: AP

Twitter пометил сообщения Трампа о событиях в Миннеаполисе как "героизацию насилия"

Противостояние Дональда Трампа и Twitter продолжается. Накануне американский президент подписал документ, потенциально ограничивающий в стране работу соцсетей, а также заявил, что будет добиваться закрытия платформы микроблогов. В ответ Twitter снова пометил как сомнительный контент один из твитов президента. Стоит отметить, что Трамп продолжает пользоваться твиттером, который давно стал его излюбленным местом для высказываний.
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Под твитом президента о ситуации в Миннеаполисе администрация соцсети опубликовала такое замечание: "Этот твит нарушает правила Twitter в отношении героизации насилия. Однако сотрудники Twitter решили не закрывать к нему доступ, поскольку он может представлять собой предмет общественного интереса".

В самом твите говорится, что Трамп не может стоять в стороне и наблюдать за тем, что происходит с "великим американским городом Миннеаполисом". "Полное отсутствие лидерства. Либо очень слабый леворадикальный мэр Джейкоб Фрей возьмет город под контроль, либо я отправлю туда национальную гвардию и сделаю работу правильно". Далее Трамп добавил: "Эти бандиты бесчестят память Джорджа Флойда, я этого не допущу. Я поговорил с губернатором Тимом Вальцем и сказал ему, что военные с ним, в любое время. Мы возьмем на себя управление, если начнется мародерство и стрельба".

Джордж Флойд – чернокожий мужчина, погибший после жесткого задержания полицией. После его смерти в городе начались беспорядки, недовольные действиями полиции люди разгромили полицейские участки.

Twitter заблокировал под этими высказываниями Трампа возможность комментировать и отмечать твиты лайками.

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Twitter пометил сообщения Трампа о событиях в Миннеаполисе как "героизацию насилия"

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Теги: дональд трамп, twitter, соцсети, миннеаполис



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Ранее 05.06.2020 10:25 Мск Twitter удалил пост Дональда Трампа про Джорджа Флойда

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