03 Сентября 2020
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Квитанции ЖКХ (2020) | Фото: Накануне.RU

ОП РФ: платежи населения за коммунальные услуги существенно снизились

Комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по региональному развитию и местному самоуправлению совместно с НП "ЖКХ Контроль" подвела итоги мониторинга ситуации в сфере ЖКХ в условиях эпидемии коронавируса, сообщается на сайте ОП. Результаты оказались тревожными.
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В Калмыкии платежи снизились на 60%, в Адыгее, Чечне и Краснодарском крае - на 50%, в Бурятии и Крыму - на 40%. Наименьшее падение отмечено в Архангельской, Белгородской, Новгородской, Рязанской областях и Татарстане, где собираемость платежей снизилась всего на 4-6%. Эти цифры являются усредненными по субъектам, внутри них существует большой разброс - в крупных городах оплата лучше, чем в малых и на селе. Значительно различается и уровень собираемости за различные жилищные и коммунальные услуги. Лучше всего жители платят за электроснабжение, хуже всего - за вывоз твердых коммунальных отходов и за капремонт, отметила зампредседателя комиссии ОП РФ по территориальному развитию и местному самоуправлению Светлана Разворотнева.

Она также добавила, что в марте, по итогам выборочного опроса 23 регионов, падение платежей по сравнению с февралем составило в среднем 12%. В апреле, по итогам опроса 50 регионов, - уже 25%. Это обусловлено снижением доходов граждан и ослаблением мер воздействия на должников, считает она. Возможно, что отчасти виновата и самоизоляция - люди просто не могут заплатить.

В Челябинской, Ярославской, Воронежской, Кировской, Ивановской, Омской, Пензенской областях, Татарстане, Удмуртии, Краснодарском и Хабаровском краях гражданам, не имеющим навыков онлайн-оплаты ЖКХ, помогают работники социальной службы, которые приходят на дом с терминалами. В Калужской и Томской областях эта работа организована силами "Почты России".

Некоторые регионы ввели меры поддержки. Так, в Москве, Московской области, Кировской, Ростовской, Пензенской областях и Бурятии на несколько месяцев освободили от платы за капитальный ремонт.

При этом у коммунальных предприятий не только упали доходы, но и выросли расходы - они обязаны регулярно проводить дезинфекцию. В 36 из 85 субъектов им не оказывается никакой помощи для этого. В этих условиях в Республике Коми и Краснодарском крае некоторые предприятия попытались увеличить суммы в платежках для того, чтобы компенсировать расходы на проведение дезинфекции.

Однако наиболее часто обслуживание многоквартирных домов просто сворачивается или сокращается. Это было зафиксировано в следующих субъектах: Амурская, Архангельская, Свердловская, Липецкая, Псковская, Самарская, Томская, Ульяновская, Челябинская области, Чувашия, Калмыкия.

Из-за резкого снижения заработной платы зафиксированы массовые увольнения из организаций, осуществляющих управление многоквартирными домами, в Еврейской АО и Оренбургской области.

На прошлой неделе Разворотнева сообщила, что по итогам апреля платежи упали на 30-40%, но "до 50% пока нигде не дошли". Судя по новым данным, кое-где уже дошли.

Накануне эпидемии коронавируса самыми проблемными в плане собираемости платежей за жилищно-коммунальные услуги были Северный Кавказ, Дальний Восток и северные регионы.

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ОП РФ: платежи населения за коммунальные услуги существенно снизились

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Теги: общественная палата, ЖКХ, коммунальные услуги



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