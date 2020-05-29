03 Сентября 2020
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Общество Ямало-Ненецкий АО
Скорая помощь (2020) | Фото: vk.com

В ямальские больницы поступит четыре машины "скорой помощи" для пострадавших в ДТП

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и регионального проекта "Безопасность дорожного движения", четыре ямальских больницы получат в свое распоряжение новые машины скорой медицинской помощи класса "С". Данные автомобили специально предназначены для транспортировки людей, пострадавших в ДТП.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства ЯНАО, первый автомобиль появится в центральной районной больнице в Акскарке в середине августа. Остальные три будут распределены между больницами в Лабытнанги, Губкинском и Тазовском районе.

В 2019 г. семь таких же автомобилей получили медучреждения Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Муравленко, Надыма и Тарко-Сале.

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В ямальские больницы поступит четыре машины "скорой помощи" для пострадавших в ДТП

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Теги: больницы, машины скорой помощи, ДТП



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