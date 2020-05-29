Не подкачали, несмотря на "необычную" весну. Александр Высокинский поздравил выпускников школ

В Екатеринбурге "необычный" в связи с распространением коронавирусной инфекции учебный год завершается для 165 тысяч юных екатеринбуржцев. Более 20 тысяч из них – это первоклассники, для которых первый учебный год стал серьёзным испытанием. Выпускники девятых классов, которых в городе 14 тысяч, уже совсем скоро получат аттестаты и будут определяться с выбором дальнейшей траектории обучения – их ждут профильные классы школ, а также учреждения системы среднего профессионального образования. Труднее всего сегодня одиннадцатиклассникам, ведь впереди Единый государственный экзамен. В этом году школу навсегда покидают почти семь тысяч одиннадцатиклассников.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе мэрии, глава Екатеринбурга Александр Высокинский тепло поздравил выпускников уральской столицы с окончанием учебного года и пожелал им новых горизонтов. Он отметил, что, несмотря на события весны 2020 года, учащиеся Екатеринбурга доказали свою состоятельность и способность к новым веяниям обучения.

"Всю четвёртую четверть мы учились в непривычном формате – дистанционном. Конечно, у школ города и ранее был опыт обучения в электронном виде, но это было организовано не более чем на одну неделю. Однако сегодня в связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией администрация города Екатеринбурга предпринимает все необходимые меры безопасности и профилактики, чтобы не допустить дальнейшего роста заболеваемости", - отметил глава города.

Несмотря на известные трудности, екатеринбургские учащиеся добиваются впечатляющих результатов. Претендентом на медаль "За особые успехи в учении" является 691 выпускник.

Глава Екатеринбурга также выразил благодарность родителям и особо отметил роль педагогов в изучении школьных наук, он напомнил, что о высокой квалификации учителей свидетельствуют результаты ежегодных федеральных рейтингов лучших школ страны. Так, в 2020 году в ТОП-100 лучших школ России по конкурентоспособности их выпускников вошли СУНЦ УрФУ, гимназия № 9 и лицей № 130.

Напомним, всего в этом году в уральской столице в большую жизнь выходит 13 тыс. 910 выпускников девятых и 6 тыс. 820 одиннадцатых классов. "Последние звонки" для них проходили в онлайн-режиме. Уральская столица в связи с пандемией коронавируса присоединилась к всероссийскому праздничному онлайн-марафону. В прямом эфире выпускников поздравляли известные блогеры и медийные персоны, выдающиеся педагоги и школьники. Они делились воспоминаниями о времени, проведенном в школе, а также о своих учителях. Онлайн-марафон объединил школьников и учителей со всех уголков России.