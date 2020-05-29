03 Сентября 2020
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Политика Центральный ФО В России
игорь артамонов, губернатор липецкой области (2019) | Фото: пресс-служба администрации Липецкой области

Липецкий губернатор призвал оппонентов покинуть регион фразой про чемодан и вокзал

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов обратился к своим политическим оппонентам, перефразировав лозунг "Чемодан, вокзал, Россия".

Глава региона в эфире телеканала "Липецкое время" подчеркнул, что руководство области приступило к чистке рядов регионального отделения партии "Единая Россия", но это было сделано не для того, чтобы "непорядочных людей заводить в органы власти".

По его словам, в регионе осталось достаточное число людей, которых власти убрали от серых схем, от потоков. "Но тем, кто хочет вернуть нас в прошлое: чемодан, вокзал, другой регион", - сказал Артамонов.

Напомним, губернатор неоднократно попадал в скандалы, связанные со своими высказываниями. Ранее в администрации Липецкой области пришлось комментировать скандал, который разгорелся из-за появившейся в сети записи с совещания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Мужской голос комментирует возможность применения одного из растворов: "эта страшная штука должна способствовать разгону людей". По замыслу автора предложения, такой способ должен заставить людей убраться с улиц: "сейчас нас как клещей потравят".

На днях администрации пришлось объяснять, что губернатор и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19.

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Липецкий губернатор призвал оппонентов покинуть регион фразой про чемодан и вокзал

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Теги: игорь артамонов, липецкая область



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