В Нижневартовске за 388 миллионов сделают косметический ремонт во всех школах и садиках города

03 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Образование Ханты-Мансийский АО - Югра
Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске за 388 миллионов сделают косметический ремонт во всех школах и садиках города

Школы Нижневартовска начали готовиться к началу летнего ремонта. В систему образования города входит 74 муниципальных организации – 39 детских садов, 33 школы и два учреждения дополнительного образования. Ремонт пройдет во всех учреждениях, сообщили Накануне.RU в мэрии.
Читайте также:

На это выделено 388,5 млн руб., из них 312 млн дал округ, 60 млн – город, 16,5 млн – депутаты Тюменской областной и югорской окружной дум.

"У нас большие планы на ремонт школ и детских садов в этом году. Идёт выбор подрядчиков. Как только потенциальные поставщики будут определены, мы приступим к работам. Несмотря на меры безопасности, которые необходимо соблюдать при проведении ремонта, школы будут готовы к 1 сентября принять учеников", - сказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская.

В рамках ремонта предстоит купить учебники, мультимедийное и компьютерное оборудование. Также окружные деньги пойдут на обустройство лабораторий в кабинетах и приобретение мебели для учащихся. Среди работ – ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в детских садах №№ 4, 8, 9, 41, школах №№ 1, 31, 34, ремонт кровли в школах №№ 7, 19, 25, 32, 34, детских садах № 27, 31, 48, 80 и другие работы.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Нижневартовске за 388 миллионов сделают косметический ремонт во всех школах и садиках города

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: детский сад, школа, ремонт, деньги



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети