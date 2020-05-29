В Нижневартовске за 388 миллионов сделают косметический ремонт во всех школах и садиках города

Школы Нижневартовска начали готовиться к началу летнего ремонта. В систему образования города входит 74 муниципальных организации – 39 детских садов, 33 школы и два учреждения дополнительного образования. Ремонт пройдет во всех учреждениях, сообщили Накануне.RU в мэрии.

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На это выделено 388,5 млн руб., из них 312 млн дал округ, 60 млн – город, 16,5 млн – депутаты Тюменской областной и югорской окружной дум.

"У нас большие планы на ремонт школ и детских садов в этом году. Идёт выбор подрядчиков. Как только потенциальные поставщики будут определены, мы приступим к работам. Несмотря на меры безопасности, которые необходимо соблюдать при проведении ремонта, школы будут готовы к 1 сентября принять учеников", - сказала заместитель главы города, директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская.

В рамках ремонта предстоит купить учебники, мультимедийное и компьютерное оборудование. Также окружные деньги пойдут на обустройство лабораторий в кабинетах и приобретение мебели для учащихся. Среди работ – ремонт автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре в детских садах №№ 4, 8, 9, 41, школах №№ 1, 31, 34, ремонт кровли в школах №№ 7, 19, 25, 32, 34, детских садах № 27, 31, 48, 80 и другие работы.