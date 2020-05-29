В Норильске машина врезалась в резервуар с топливом на ТЭЦ

В Норильске на территории ТЭЦ-3 (район Надеждинского металлургического завода) легковой автомобиль врезался в резервуар с дизельным топливом. По предварительным данным, пострадавших нет. Начался пожар, огонь распространился на площади 600 кв. м. Сейчас возгорание ликвидировано.

"На территории ТЭЦ-3 легковой автомобиль въехал в резервуар № 5 для хранения дизельного топлива, из-за чего произошла разгерметизация резервуара и возгорание топлива. Пострадавших, по предварительным данным, нет. На работу ТЭЦ происшествие не повлияло, поскольку она работает на газе", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Красноярскому краю.