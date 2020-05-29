03 Сентября 2020
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Общество Челябинская область
Имбирь (2020) | Фото: orange-kitchen.ru

На Южном Урале торговую сеть заподозрили в недобросовестной конкуренции при продаже имбиря

В Челябинске УФАС заподозрило торговую сеть "Монетка" в недобросовестной конкуренции при продаже имбиря, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В магазинах размещается информация, что имбирь продают с существенными скидками. Так, указывается, что его цена 999 руб. за 1 кг. Цена перечеркнута и сообщается о размере скидки – 59% или 79%. При этом цена со скидкой в "Монетке" сопоставима со стоимостью имбиря в других торговых сетях и составляет 199 или 399 руб.

УФАС указало, что распространяемая в торговой сети информация о розничной цене на имбирь 999 руб. за один килограмм не является конкурентной. Так, в иных торговых сетях стоимость имбиря не превышала 550 руб. за один килограмм. Таким образом, скидка это лишь способ привлечения внимания к товару.

Торговую сеть предупредили о необходимости удаления до 10 июня информации об исходной стоимости имбиря и скидках. Если предупреждение не исполнят, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства.

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На Южном Урале торговую сеть заподозрили в недобросовестной конкуренции при продаже имбиря

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Теги: торговая сеть, Монетка, УФАС, имбирь,



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