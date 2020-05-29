Просроченные лекарства от рака и ВИЧ нашли на свалке возле Сергиева Посада

Под Сергиевым Посадом обнаружена свалка просроченных препаратов для лечения ВИЧ и онкологических заболеваний.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Московской области, следователи установят тех, кто выбросил медпрепараты, а также причины, по которым лекарства не дошли до пациентов.

Сюжет о стихийной свалке ранее появился на одном из федеральных каналов. Стоимость медикаментов оценивается на сумму порядка 6 млн.

Прокуратура Московской области также проводит проверку информации.

Напомним, в прошлом году в Златоусте местные жители обнаружили свалку опасных медицинских отходов на территории бывшего скотомогильника. По словам очевидцев, там были использованные шприцы, капельницы, иглы, перчатки, остатки частей тканей и органов, образующихся при проведении операций, и пробирки с кровью. Эту территорию арендует местный предприниматель.