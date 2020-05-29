03 Сентября 2020
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аборт больница медицинский инструмент (2012) | Фото:

Онищенко раскритиковал идею детского омбудсмена об ограничении абортов: "Для Кузнецовой нет проблемы материнства"

Депутат Госдумы, экс-глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко прокомментировал инициативу детского омбудсмена Анны Кузнецовой. Уполномоченная по правам ребенка в ежегодном докладе на имя президента России предложила, помимо прочего, ограничить продажу "абортируемых лекарственных препаратов" и сокращать финансирование клиник и больниц, где проводятся аборты.

Онищенко считает, что такое ограничение может привести к росту криминальных абортов и проблемам с репродуктивным здоровьем у многих женщин.

Он отметил, что Кузнецова, которая накануне в седьмой раз стала матерью, и мыслит как патриархально воспитанная женщина.

"Я понимаю, для Кузнецовой нет проблемы материнства, она, видимо, воспитана в хорошей семье, на патриархальных традициях. Не надо запретов, не надо ограничений, мы такое общество воспитали. Перекладывать это [прерывание беременности] на бедную голову девчушки, а проще говоря, соплюшки какой-нибудь, которой и 16 лет-то нет? А мы сейчас переложим это на их бедные, несчастные головы? Сделаем их инвалидками в большинстве и будем радоваться? Показатель у нас улучшится, число абортов у нас уменьшится. Да будут они, только вот подпольные", - сказал Онищенко в эфире радиостанции "Говорит Москва".

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Онищенко раскритиковал идею детского омбудсмена об ограничении абортов: "Для Кузнецовой нет проблемы материнства"

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Теги: геннадий онищенко, анна кузнецова, беременность, аборты, материнство



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