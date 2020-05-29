На первом китайском авианосце прошли учения авиагруппы

Китайские СМИ показали взлёт истребителей с палубы авианосца "Шаньдун", недавно принятого на вооружение ВМС КНР. На снимках видны семь истребителей J-15 и два вертолёта.

Согласно опубликованному отчёту, перед учениями экипаж авианосца изучил речь председателя Си Цзиньпина, которую он произнёс накануне в ходе встречи с делегатами ВСНП от Народно-освободительной армии и Народной вооружённой милиции.

С речью выступил также заместитель командира корабля Ли Юнсюань, отметивший, что сейчас необходимо принять чрезвычайные усилия для ликвидации последствий эпидемии и сосредоточиться на "подготовке к тяжёлым сражениям".

"Матросам и офицерам нашего авианосца нужно как можно скорее сформировать единый экипаж корабля и влиться в состав действующих сил; приложить старания к тому чтобы неподготовленный пока авианосец стал боеготовым кораблём", - отметил он.

Сейчас в составе ВМС НОАК имеются два авианосца. "Ляонин" является модернизированным советским авианесущим крейсером, купленным после распада СССР на Украине. "Шаньдун" создан с учётом опыта этого же проекта, но уже полностью построен в Китае, на верфи города Далянь. Оттуда он несколько раз выходил в море на испытания. В декабре прошлого года авианосец прибыл на военно-морскую базу на острове Хайнань, где состоялась церемония его передачи флоту. Корабельный флаг командиру и комиссару авианосца вручил лично председатель КНР Си Цзиньпин.

После этого "Шаньдун" вернулся в Далянь, а с началом вспышки коронавируса COVID-19 экипаж параллельно с боевой подготовкой занимался противоэпедимическими мероприятиями. В этом году авианосец впервые вышел в море 25 мая. Однако в какой именно акватории проводятся учебные вылеты, не сообщается.