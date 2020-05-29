Ямальский депутат предложил учредить государственные награды для борцов с COVID-19

Главврач станции "скорой помощи" Ноябрьска, депутат гордумы Виктор Гордиенко предложил учредить награду для тех, кто проявил себя во время пандемии. Свое обращение он опубликовал под одним из постов в Instagram-аккаунте губернатора Дмитрия Артюхова, передает корреспондент Накануне.RU.

По словам Гордиенко, речь идет не только о медиках, но и волонтерах, полицейских, предпринимателях.

"Список большой! Все показали, что готовы мобилизоваться и выполнить свой долг перед обществом, невзирая ни на какие риски. Можно ли измерить героизм? Наверное, нет. И уж точно, не в денежном эквиваленте. А вот если бы учредить награду, способную отметить достойных, закрепить высокий моральный дух нынешних и будущих наших коллег? Я уверен, коронавирус мы победим, но в будущем нас будут ждать новые вызовы, новые трудности и новые герои, достойные такой награды!" - сообщил он.

Реакция главы региона на предложение пока неизвестна.