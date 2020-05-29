В Югре - второй день "взрывного" роста численности больных коронавирусом: суточный прирост - 105 носителей

Опубликованы данные о суточном приросте численности больных коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Тюменской области количество больных выросло на 18 (до 1 тыс. 580), в Югре – на 105 (до 2 тыс. 133), на Ямале – на 31 (до 2 тыс. 280). Среди лидеров по географии распространения новых случаев в Югре – Мегион (30), Сургут (16), Нефтеюганск (14). Из 105 новых инфицированных в округе 80 заразились в уже действующих очагах, по 19 заболевшим место заражения уточняется, ещё шесть случаев – завозные.

Любопытно, что окружной оперштаб сообщил о 29 новых случая инфекции на Ямале, что меньше федеральной статистики. В населённых пунктах Ямала подтвердилось 22 новых случая в Новом Уренгое (шесть), Салехарде (шесть), Ноябрьске (три) и других городах. На предприятиях – семь новых случаев в Новом Уренгое.

Всего в России за сутки коронавирус подтвердился у 8 тыс. 572 пациентов.