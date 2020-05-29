03 Сентября 2020
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поисковый отряд Следопыт, палатка, лес, поисковое движение (2019) | Фото: vk.com/poisk.nvsu

У отца троих детей, ушедших пожить с ним в палатке, не будут отбирать детей

Алексея Ивлева, отца троих детей - мальчиков 16 и 12 лет и девочки 9 лет, которые жили с ним в лесу в палатке, чтобы переждать эпидемию коронавируса, не будут ограничивать в родительских правах. Об этом сообщила уполномоченный по правам ребенка в Приморском крае Ольга Романова.
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Романова заявляла, что органы опеки не будут подавать иск об ограничении отца в родительских правах, если Ивлев выполнит их требования о состоянии своего жилья - проведет ремонт. По ее словам, и дети, и их отец характеризуются хорошо, но состояние их жилья плохое.

Администрация Кавалеровского муниципального района стремится оказать всестороннюю помощь отцу и помогает с ремонтом, чтобы семья воссоединилась, отметила Романова. Это будет наилучшим выходом. Жена Ивлева умерла 6 лет назад. Сейчас дети живут у бабушки, их состояние хорошее, здоровью ничего не угрожает.

Как сообщало Накануне.RU, вчера лидер ЛДПР Владимир Жириновский из-за случая в Приморье призвал сократить в России органы опеки, которые "наносят только вред". По его словам, которые подтвердились, семья жила в палатке в лесу в 300 метрах от дома, и для детской любознательности это даже полезно. Полевой лагерь был оснащен солнечной электростанцией, освещением, там был переносной душ, провизия и огнетушитель, сообщает РИА Новости. Возможно, что огласка ускорила разрешение конфликта.

При этом сама история является тревожной. Поскольку под предлогом нарушения органы опеки выдвигают отцу условия, только при выполнении которых они отдадут ему детей. Само нарушение - это то, что старший ребенок пропустил итоговое собеседование в школе по одному из предметов. Это повлекло административное наказание в виде штрафа, что тоже является случаем преследования под предлогом проступков детей.

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У отца троих детей, ушедших пожить с ним в палатке, не будут отбирать детей

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Теги: опека, лес, родительские права



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