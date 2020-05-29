В Вологде и Череповце продолжаются "масочные" рейды на транспорте

В крупнейших городах Вологодской области проводятся рейды по соблюдению "масочного" режима в общественном транспорте. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства региона. Мероприятия проводятся с середины мая на городских маршрутах общественного транспорта Вологды и Череповца, а также на контрольно-пропускных пунктах.

Контроль за соблюдением требований осуществляется сотрудниками правоохранительных органов, Росгвардии, Роспотребнадзора и уполномоченных органов государственной власти. Они составляют протоколы об административном правонарушении, на основании которых будет выписываться штраф. Он составляет от 1 до 30 тыс. руб.

Так, 28 мая сотрудниками полиции, ГИБДД и департамента дорожного хозяйства и транспорта области проведены рейды по соблюдению масочного режима на автобусных маршрутах Вологды.

По одному факту в отношении водителя автобуса полицейским был составлен протокол об административном правонарушении. Кроме того, по данному случаю будут проводиться процессуальные мероприятия по привлечению к административной ответственности юрлица - компании-перевозчика.

В настоящее время в связи с распространением коронавирусной инфекции все водители, кондукторы и пассажиры, пользующиеся услугами транспорта общего пользования и такси, обязаны использовать маски.

Как рассказал заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и транспорта области Никита Сватковский, обслуживание граждан, не использующих средства защиты в общественном транспорте, не допускается.

При этом меры ответственности в случае несоблюдения масочного режима установлены одинаковыми как для пассажира, так и перевозчика.

Как подчеркивают в пресс-службе правительства региона, основной целью проведения таких мероприятий, в первую очередь, является профилактика нарушений, связанных с распространением коронавирусной инфекции.

Напомним, с 20 мая внесены изменения в постановление правительства области от 27 марта 2020 года о неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических норм и правил, рекомендованных Роспотребнадзором. Это касается обеспечения соблюдения масочного режима в общественных местах, в том числе в общественном транспорте.