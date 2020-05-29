В Южной Корее из-за новой вспышки коронавируса возвращают отмененные ранее ограничения

В столичном регионе Южной Кореи из-за новых случаев заболевания COVID-19 закрыли музеи, галереи и театры, открытые ранее в рамках послабления ограничительных мер, сообщает "Ренхап".

Уже второй день подряд в стране фиксируют более 50 новых случаев заболевания.

Ранее Южная Корея отказалась от возобновления работы школ, поскольку была зафиксирована новая вспышка коронавируса.

Эксперты из многих стран предупреждали о возможной второй волне эпидемии, которая может оказаться сильнее первой. Аналитики Всемирной организации здравоохранения предостерегали от слишком быстрой отмены ограничительных мер.