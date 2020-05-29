"За чей счет будет банкет?" Санитарная декларация озадачила свердловских бизнесменов

28 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев представил проект санитарной декларации, которую должны будут подписать все открывающиеся организации региона.

"Мы наконец утвердили форму санитарной декларации, которую надо будет заполнить всем организациям – кафе, ресторанам, торговым центрам, магазинам с отдельным входом для возобновления работы. Ее уже должны получить все бизнес-объединения региона", - написал губернатор на своей странице в Instagram.

Однако, как рассказал журналисту Накануне.RU председатель регионального отделения "Опоры России" Илья Тыщенко, документ далеко не идеален. По его словам, фундаментальной проблемой декларации является отсутствие конкретно прописанных указаний, благодаря которым станет понятно, как именно предприятия малого и среднего бизнеса смогут исполнять все обязательства.

"У нас всегда создают такие документы, которые имеют либо какие-то двоякие толкования, либо не дают четких ответов, как это всё нужно исполнять. Рассмотрим какой-нибудь деревенский магазин, в котором работает только продавщица и нет охранников. Что эта продавщица должна сделать, когда к ней зайдет покупатель без маски? Наброситься на него? Сказать, что ничего не продаст? Так у неё зарплата зависит от того, сколько она продаст. Да и как сотрудникам общепита на маленькой кухоньке соблюдать дистанцию в полтора метра? Проветривать каждые два часа, но по сколько? 5-30 минут? Все это мелкие детали, о которых задумываешься только, когда сталкиваешься с ними. Однако невыполнение несет наказание. Именно поэтому нужно издавать только те приказы, которые ты сам можешь и выполнить и проконтролировать", - поясняет председатель.

Еще одной проблемой, по мнению Ильи Тыщенко, является отсутствие понимания властей того, откуда предприятия должны брать средства для выполнения всех предписанных противоэпидемиологических норм и правил.

Так, помимо дезинфекции помещений, в тех же ТЦ необходима установка тепловизоров. Самый дешевый, не способный обеспечивать высокую проходимость, стоит около 500 тыс. руб. Однако, во избежание скопления очередей в 100 человек и более, необходимо более дорогостоящее оборудование стоимостью около 2 млн руб. При этом в декларации не прописано, откуда предприятиям, не попавшим в перечень пострадавших от коронавируса организаций, и, следовательно, не получающих финансовую поддержку, взять деньги после двухмесячного отсутствия прибыли. Напомним, по словам председателя регионального отделения "Опоры России", только 5% всего малого и среднего бизнеса страны могут рассчитывать на поддержку из федерального и регионального бюджетов.

"За чей счет, я извиняюсь, будет банкет? Где-то говорят, что клининговая компания должна обеспечить всех своих сотрудников медицинскими масками, где-то, что все сотрудники должны пройти тест на коронавирус. Я не против, я только за, однако за чей это счёт будет проводиться? Я считаю, что если власть говорит нам что-то обязательно делать по средствам защиты, тогда она должна как минимум компенсировать затраты. Условно говоря, если организация на меры защиты, указанные в декларации, потратила 100 тыс. руб., то власть должна, к примеру, освободить предприятие от уплаты налогов на ту же сумму. Хотя лучше, конечно, если бы нам выдавали все необходимое", - отметил Илья Тыщенко.

Согласно заверениям председателя регионального отдела "Опоры России", многие предприятия воспользуются тем, что декларация носит добровольный характер и просто не станут открываться. Ведь помимо затрат на средства индивидуальной защиты, дезинфекцию и приобретение дорогостоящего оборудования, предприниматели будут вынуждены после открытия выплачивать аренду, однако, при соблюдении правил об определенном количестве посетителей с условием соблюдения дистанции, те же магазины одежды не будут видеть прибыли. Остальные же, решившие открыться, выполнение большинства требований декларации оставят на свое усмотрение, а прописанные нормы станут скорее условностью, поскольку кто и как должен контролировать сотрудников и посетителей – не прописано.