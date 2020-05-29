Ключевые стройки в Череповце - на контроле губернатора Олега Кувшинникова

В Череповце продолжается строительство ключевых объектов инфраструктуры. Здесь возводятся такие важные объекты как мост через реку Шексну, крупный физкультурно-оздоровительный комплекс, воссоздается историко-культурная среда мемориального дома-музея Верещагиных. Работы поставлены на контроль губернатором Олегом Кувшинниковым.

Строительство Архангельского моста идет согласно графику. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Вологодской области, на стройке самого длинного мостового сооружения региона побывал глава Вологодчины.

На сегодняшний день выполнено больше 30% от общего объёма работ. На объекте трудятся почти полтысячи рабочих. Главная их задача сейчас - забивка свай и монтаж опор моста.

"На данный момент из пятнадцати опор восемь уже готовы, остальные семь в разной стадии готовности. В этом месяце мы начали монтаж пролётных строений с обеих сторон. Работы ведутся по графику, в этом году мы планируем соорудить все береговые опоры, русловые опоры вывести до пролетных строений, чтобы к концу года можно было произвести надвижку до пилонов", — рассказал директор территориального филиала АО "Мостострой-11" Сергей Дорохин.

Достичь опережающих темпов строительства и ввода в эксплуатацию Архангельского моста в 2022 году позволяет поддержка федерального и регионального бюджетов. На сегодняшний день на эти цели выделено 4,8 миллиардов рублей, из которых 2,8 миллиарда - федеральные средства и 2 миллиарда региональные.

"На встрече 14 апреля с Евгением Ивановичем Дитрихом - министром транспорта, было принято решение о выделении дополнительных 4,9 миллиардов рублей на строительство моста из федерального бюджета. Пока эти средства не поступили, мы закрываем этот объём средствами областными. Как бы сложно нам ни было, этот мост должен быть построен строго в установленные сроки - в 2022 году, — сказал губернатор Олег Кувшинников. — Уникальность этого моста в том, что равных этому мосту в Российской Федерации нет ни по техническим характеристикам, ни по пилонной части. Этот мост навсегда войдёт в историю мостостроительства России, как наиболее сложное архитектурное сооружение".

Новый мост завершит создание транспортного кольца города Череповца. Он свяжет между собой четыре крупных микрорайона и обеспечит создание кольцевого движения общественного транспорта.

С открытием моста значительно изменится и логистика маятниковой миграции Череповецкой городской агломерации, сократится время движения работников до рабочих мест предприятий ПАО "ФосАгро" и ПАО "Северсталь", проживающих в восточной части Зашекснинского района и восточной части Заречья. Для них появится более оптимальный вариант маршрута – через новый мост и Северный район с меньшим количеством светофоров по сравнению с Центральным районом города, через который люди добираются сейчас. Также будет разгружен Октябрьский мост и ряд центральных улиц ядра городской агломерации.

"Наша задача: первое - профинансировать строительство моста и подхода в полном объёме; второе - синхронизировать строительство Шекснинского проспекта с вводом в эксплуатацию моста; третье - разработать проект капитального ремонта Октябрьского моста; четвёртое - отремонтировать железнодорожную развязку на улице Архангельской. Таким образом, всё транспортное кольцо к 2022 году будет обновлено", — рассказал губернатор Олег Кувшинников.

Одна из крупнейших строек в городе идет в Зашекснинском районе, быстроразвивающейся территории Череповца. Здесь возводится ФОК. Средства выделили из областного и городского бюджетов, а также откликнулся социально ответственный бизнес – компания ПАО "Северсталь". Работы по строительству начались весной. Сейчас сделан фундамент, ведётся устройство ливневой канализации.

"Зашекснинский микрорайон – одна из самых быстроразвивающихся территорий города. Два года назад мы открыли школу, в этом – два детских сада, а теперь строим ФОК. В ЗШК у нас спортивных объектов не так много, только Ледовый дворец. Объект действительно интересный. Упор будем делать на игровые виды спорта, такие как баскетбол и волейбол. Уверен, ФОК даст новый толчок в спортивное будущее города", — отметил мэр Череповца Вадим Германов.

Комплекс будет одноэтажным с двумя залами и трибунами для зрителей. Помимо залов в здании разместятся раздевалки, комната тренеров, а территорию вокруг ФОКа благоустроят и сделают парковки. В день посещать новое учреждение смогут 400 спортсменов. Завершить строительство планируется в начале осени, а открытие ФОКа запланировано на 4 ноября, в день города.

В Череповце продолжается реализация воссоздания историко-культурной среды мемориального дом-музея Верещагиных. В 2019 году проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, который проходит в рамках национального проекта "Жилье и городская среда".

Поручение об участии во Всероссийском конкурсе было озвучено Губернатором области на заседании Градостроительного совета в марте прошлого года. Сумма федерального гранта на реализацию проекта составила 54 млн руб. Дополнительные средства выделили Мэрия города и компания ПАО "Северсталь".

"Череповец - родина братьев Верещагиных. К сожалению, гостям города и череповчанам мы, рассказывая о жизни наших земляков, показывали только мемориальный дом, небольшую часть экспозиции и этого было явно недостаточно. Пришла идея сделать объект достойный памяти семье Верещагиных", — рассказала член Совета ФедерацииРФ Елена Авдеева.

В рамках реализации проекта планируется благоустроить территорию музея, сделать тематическим сквер напротив дома-музея, отремонтировать утраченные объекты усадьбы Верещагиных, воссоздать обстановку главного усадебного дома, сделать благоустройство: дорожки, озеленение, наружное освещение, установить малые архитектурные формы.

"Усадьба Верещагиных скоро заиграет новыми красками. За забором этой усадьбы практически никто не был, даже я, коренной череповчанин, здесь не был никогда. Когда я увидел этот сад потрясающий, эту территорию, я просто восхитился. Буквально через пять месяцев мы откроем абсолютно уникальный объект для отдыха горожан", — отметил Олег Кувшинников.

На сегодняшний день на объекте выполнен демонтаж существующих сетей. Во внутреннем дворике дома-музея идут работы по прокладке новых сетей водопровода, канализации, дренажа, электроснабжения и связи. Ведутся работы в сквере по ул. Университетской. Техническая готовность проекта – 53%. Объект планируют сдать 15 ноября. Воссоздание усадебного комплекса семьи Верещагиных середины XIX века в рамках реализации проекта направлено на сохранение объекта культурного наследия Вологодской области.

В преддверии Дня химика губернатор Олег Кувшинников посетил жилые новостройки, построенные компанией "Фосагро" для своих сотрудников. За время действия специальной жилищной программы корпоративного строительства ключи от квартир получили две тысячи работников. К профессиональному празднику сдан еще один 14-этажный дом.

"Отмечу высокую социальную ответственность компании "Фосагро". Она подтверждается мощнейшей жилищной корпоративной программой. Уже треть своих сотрудников предприятие обеспечило жильём, причём жильём очень качественным. Я хочу поблагодарить компанию за поддержку, помощь и вклад в социально экономическое развитие нашего региона", — сказал губернатор области.