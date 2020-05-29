03 Сентября 2020
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Общество В России
(2005) | Фото: pics.cry.ru

Суточная смертность от коронавируса в России перевалила за 200

За последние сутки в России выявлено 8 572 новых случая коронавируса в 84 регионах. Из них 39,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 232 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровело 8 264 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 387 623 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 4 374 летальных исхода, выздоровело 159 257 человек.

Вот как выглядит распределение новых случаев по регионам:

 Москва - 2 332

 Московская область - 773

 Санкт-Петербург - 369

 Нижегородская область - 281

 Свердловская область - 230

 Ростовская область - 141

 Челябинская область - 141

 Красноярский край - 138

 Волгоградская область - 133

 Республика Дагестан - 125

 Тульская область - 112

 Брянская область - 110

 Ханты-Мансийский АО - 105

 Воронежская область - 104

 Новосибирская область - 103

 Архангельская область - 101

 Саратовская область - 94

 Калужская область - 91

 Смоленская область - 91

 Пензенская область - 89

 Ярославская область - 84

 Республика Башкортостан - 84

 Чувашская Республика - 83

 Ставропольский край - 82

 Республика Саха (Якутия) - 82

 Белгородская область - 81

 Кабардино-Балкарская Республика - 81

 Краснодарский край - 80

 Рязанская область - 75

 Ульяновская область - 75

 Алтайский край - 75

 Тамбовская область - 73

 Новгородская область - 73

 Липецкая область - 70

 Хабаровский край - 69

 Ивановская область - 68

 Республика Тыва - 66

 Орловская область - 65

 Курская область - 64

 Мурманская область - 60

 Иркутская область - 60

 Владимирская область - 59

 Приморский край - 57

 Карачаево-Черкесская Республика - 56

 Кировская область - 56

 Оренбургская область - 54

 Ленинградская область - 53

 Республика Татарстан - 53

 Псковская область - 52

 Республика Северная Осетия - 51

 Самарская область - 48

 Пермский край - 47

 Республика Бурятия - 47

 Республика Марий Эл - 46

 Республика Ингушетия - 45

 Республика Мордовия - 44

 Омская область - 42

 Тверская область - 41

 Астраханская область - 40

 Костромская область - 35

 Камчатский край - 34

 Калининградская область - 33

 Республика Хакасия - 32

 Ямало-Ненецкий АО - 31

 Забайкальский край - 28

 Амурская область - 28

 Вологодская область - 27

 Республика Калмыкия - 26

 Республика Коми - 24

 Томская область - 23

 Удмуртская Республика - 22

 Кемеровская область - 20

 Чеченская Республика - 18

 Тюменская область - 18

 Сахалинская область - 14

 Республика Карелия - 11

 Республика Адыгея - 11

 Магаданская область - 8

 Еврейская АО - 7

 Чукотский АО - 7

 Республика Крым - 6

 Курганская область - 3

 Ненецкий АО - 1

 Республика Алтай - 1

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Суточная смертность от коронавируса в России перевалила за 200

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Теги: коронавирус, коронавирус в россии, covid-19, заболевшие, статистика, оперштаб, погибшие



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