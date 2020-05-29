Средний Урал приближается к отметке в 5 000 зараженных коронавирусом

За последние сутки на Среднем Урале зарегистрировано еще 230 случаев заражения коронаиврусной инфекцией. Из них 147 - жители Екатеринбурга. Остальные зараженные из Арамильского, Артемовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышловского района, Красноуфимска, Малышевского городского округа, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Североуральска, Сысертского городского округа, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, помимо новых зараженных, зафиксировано еще два летальных исхода инфицированных COVID-19. Таким образом, общее число больных коронавирусом в регионе составляет 4 тыс. 923 человека. 46 пациентов из 56 в тяжелом состоянии, находятся в реанимационно-анестезиологических отделения. Из них 18 - на аппаратах ИВЛ. Состояние 249 пациентов оценивается как средней степени тяжести.

За сутки выписано 170 человек. Всего уральские врачи вылечили 1997 пациентов. Не смогли спасти - 25.