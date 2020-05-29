Средний Урал приближается к отметке в 5 000 зараженных коронавирусом

03 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Белоруссия и война символов

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
медики, анализ, коронавирус, маски, медицинские работники, лаборатория, медицина (2020) | Фото: пресс-служба правительства Вологодской области

Средний Урал приближается к отметке в 5 000 зараженных коронавирусом

За последние сутки на Среднем Урале зарегистрировано еще 230 случаев заражения коронаиврусной инфекцией. Из них 147 - жители Екатеринбурга. Остальные зараженные из Арамильского, Артемовского, Ачитского городских округов, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского, Камышловского района, Красноуфимска, Малышевского городского округа, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Полевского, Ревды, Режа, Североуральска, Сысертского городского округа, Талицкого, Туринского и Шалинского городских округов.

Как сообщили Накануне.RU в оперативном штабе Свердловской области, помимо новых зараженных, зафиксировано еще два летальных исхода инфицированных COVID-19. Таким образом, общее число больных коронавирусом в регионе составляет 4 тыс. 923 человека. 46 пациентов из 56 в тяжелом состоянии, находятся в реанимационно-анестезиологических отделения. Из них 18 - на аппаратах ИВЛ. Состояние 249 пациентов оценивается как средней степени тяжести.

За сутки выписано 170 человек. Всего уральские врачи вылечили 1997 пациентов. Не смогли спасти - 25.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Средний Урал приближается к отметке в 5 000 зараженных коронавирусом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: коронавирус, заболевшие



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети