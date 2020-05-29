В Пермском крае – 47 новых носителей COVID-19

Опубликована свежая статистика по заболеваемости коронавирусом, сообщили Накануне.RU в оперштабе.

В Пермском крае число инфицированных выросло на 47 (до 1 тыс. 586). По данным краевого оперштаба, три из них зафиксированы посмертно.

"В числе новых инфицированных – три летальных исхода. У пациентов 80, 82 и 95 лет посмертно обнаружен COVID-19. Причины смерти – сопутствующие заболевания", - уточнили в штабе.

Отметим, суточный прирост по стране – 8 тыс. 572 инфицированных.