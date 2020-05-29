Вице-премьер Хуснуллин поехал инспектировать восстановление Иркутской области после критики Путина

Курирующий в российском правительстве строительство вице-премьер Марат Хуснуллин снова приехал в Иркутскую область – инспектировать ход восстановления пострадавшего в прошлом году от паводка региона. Он собирается побывать в Тулуне и Нижнеудинске, о чем сообщил в Instagram.

Напомним, на совещании по проблеме паводков и лесных пожаров в начале этой недели Владимир Путин выразил сомнение, что в Иркутской области восстановление идет неприемлемыми темпами, хотя врио главы региона Игорь Кобзев именно об этом рапортовал, а министр транспорта Евгений Дитрих рассказал об успехе в "выбивании" денег у Минфина на восстановление разрушенных в прошлые года дорог.

В конце 2019 года, отправив в отставку губернатора Иркутской области Сергея Левченко, Путин объяснял это решение так: "Левченко не совсем плохо работал, нет, но ситуация слишком сложна, чтобы работать не спеша. А там уже и выборы на носу. Я ведь не сразу начал принимать эти отставки. Зима же на носу. Что мне люди говорили, когда я был там? Просили прислать других людей! Я не хочу бросать камни в человека, который уже ушел. Он старался, особенно на первом этапе". Предполагалось, что замминистра МЧС Кобзев быстрее завершит восстановление региона.