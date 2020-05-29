Новосибирцам предложили сообщать о вечеринках и скоплениях людей

Жителям Новосибирской области предлагают сообщать о массовых скоплениях людей и развлекательных вечеринках на единый номер вызова экстренных служб 112.

Информация о нарушениях будет передана в полицию, сообщает пресс-служба облправительства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил полицейских принимать более жесткие меры к организаторам и участникам мероприятий в условиях ограничительных мер по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что молодые люди устраивают массовые вечеринки в российских городах, несмотря на прямой запрет массовых мероприятий.

Так, в минувшие выходные в Новосибирске молодежь устроила вечеринку на площади Ленина. В сети появились кадры танцующих юношей и девушек, большое скопление автомобилей. В полиции заявили, что кадры массовой вечеринки являются частичным фейком, при этом согласившись, что на вечеринке присутствовало не менее 50-60 человек.