03 Сентября 2020
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Вечеринка в центре Новосибирска в разгар эпидемии коронавируса. (2020) | Фото: Новосибирская служба эвакуации &quot;АСТ-54&quot;

Новосибирцам предложили сообщать о вечеринках и скоплениях людей

Жителям Новосибирской области предлагают сообщать о массовых скоплениях людей и развлекательных вечеринках на единый номер вызова экстренных служб 112.

Информация о нарушениях будет передана в полицию, сообщает пресс-служба облправительства.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников попросил полицейских принимать более жесткие меры к организаторам и участникам мероприятий в условиях ограничительных мер по коронавирусу.

Ранее сообщалось, что молодые люди устраивают массовые вечеринки в российских городах, несмотря на прямой запрет массовых мероприятий.

Так, в минувшие выходные в Новосибирске молодежь устроила вечеринку на площади Ленина. В сети появились кадры танцующих юношей и девушек, большое скопление автомобилей. В полиции заявили, что кадры массовой вечеринки являются частичным фейком, при этом согласившись, что на вечеринке присутствовало не менее 50-60 человек.

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Новосибирцам предложили сообщать о вечеринках и скоплениях людей

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Теги: новосибирск, вечеринка, карантин, коронавирус, самоизоляция



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